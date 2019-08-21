Oylum Höyük'te kazılar sonrası ortaya çıkan gerçek

Oylum Höyük'teki çalışmanın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülen uzun soluklu projelerden biri olduğunu ve yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini anlatan Engin, "Oylum Höyük, hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hem de Türkiye'nin önemli höyük yerleşimlerinden bir tanesidir. Burada yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz özellikle çivi yazılı belgeler ile kraliyet mühür ve mühür baskıları, buranın önemli bir yönetim merkezi olduğuna şüphe bırakmamıştır. Arkeolojik bulgular, buranın antik Kuilzila ya da Mezopotamya kaynaklarındaki Ulisim/Ullis olabileceği yönünde güçlü emareler göstermektedir. Bu bölge aslında Nuhaşşe ülkesinin önemli bir kenti ya da başkenti konumundadır." diye konuştu.