Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi

Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 Eylül Pazar günü İstiklal Mahallesi Uysal İş Merkezi zemin katında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinde elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı.