Oyun düşkünü minik bir faciayı önledi
Antalya'da kapalı olan ve içerisinde çok sayıda tüpün bulunduğu babasının işlettiği iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren çocuk, kabloların tutuşması sonucu başlayan yangını erken fark edip alevleri soğuk çayla söndürerek büyük bir faciayı önledi.
Kaynak: İHA
Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 8 Eylül Pazar günü İstiklal Mahallesi Uysal İş Merkezi zemin katında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya, tüp ve su bayi olarak faaliyet gösteren iş yerinde elektrik kabloları kısa devre yaparak alev aldı.
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Kablolarda başlayan yangın, içinde televizyon bulunan bir kutuya sıçradı. Bu sırada iş yerine bilgisayarda oyun oynamak için giren işletme sahibinin oğlu 13 yaşındaki Alper Aksoy, tutuşma seslerini duydu.
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Rafların bulunduğu bölümden duman çıktığını fark eden Aksoy, elektrik akımını kestikten sonra içtiği soğuk çay şişesiyle yangına müdahale etti.
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Soğuk çay ile yangını kontrol altına alan Alper Aksoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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