Oyuncak fabrikasında büyük yangın: Dumanlar ilçeyi kapladı
Manisa'nın Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Saat 12.00 sıralarında başlayan yangında yükselen yoğun siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikanın çevresi boşaltıldı, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA / İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.
Fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar ilçenin birçok noktasından gözle görülürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden fabrika çalışanları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı.
