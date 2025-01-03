Oyuncak silahla kuyumcu soygunu girişiminin sonu bu oldu
Bursa’da elindeki oyuncak silahla bir kuyumcuyu soymak isteyen hırsız, dükkan sahibinin hırsızın elindeki silahın plastik olduğu anlamasıyla esnaftan bir kamyon dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan T.E., dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.
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Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı.
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Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi T.E., çantayı bırakıp saldırgana vurmaya başladı.
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Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.
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