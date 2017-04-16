Oyunu kullanan vatandaş kendini dışarı attı

Oyunu kullanan İstanbullular havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilip piknik yapmak için park ve bahçelere koştu. Bağcılar ve Esenler'de ailecek piknik yapan vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle piknik yapmaya geldiklerini belirterek, oylarını da kullandıklarını söyledi.