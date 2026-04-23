Öz annesine ve apartmana pompalı tüfekle mermi yağdırdı! Nedeni kahretti...
Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi otomobilinin anahtarını vermeyen annesinin oturduğu binayı pompalı tüfekle yaylım ateşine tuttu.
Antalya'da iddiaya göre aracın anahtarını vermeyen annesine sinirlenen şahıs park halinde bulunan ve hurdaya ayrılmış kendilerine ait başka bir aracın bagajında sakladığı pompalı tüfekle annesinin yaşadığı apartmana ateş açtı.
Binada büyük panik yaşanırken olayın ardından annesinin anahtarı balkondan atmasıyla eski eşinin evine gideceğini söyleyerek araçla olay yerinden ayrılan şahsın yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6153 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan A.Y. alkollü bir şekilde ikametinin bulunduğu sokağa geldi.
Sokak üzerinden dairede bulunan annesine seslenen ve park halindeki otomobilin anahtarını isteyen A.Y. annesinden olumsuz cevap aldı. Bunun zerine sinirlenen A.Y. sokak üzerinde boş arazide park halinde bulunan ve atıl vaziyetteki yine kendilerine ait olan aracın bagaj kısmında saklı şekilde bulunan pompalı tüfeği aldı.