Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, A.K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi B.K.’yi tabancayla ensesinden vurdu. A.K., olay yerinden kaçarken B.K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.