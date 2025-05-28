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  4. Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü! Korkunç olay kamerada!

Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü

Samsun'da bir kişi kendisinden 3 yaş küçük kardeşini berber koltuğunda ensesinden silahla vurarak öldürdü...

Kaynak: DHA
Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü - Resim: 1

Samsun’un İlkadım ilçesinde A.K. (46), aralarında husumet bulunan kardeşi B.K.’yı (43) tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurdu. B.K. ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

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Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü - Resim: 2

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, A.K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi B.K.’yi tabancayla ensesinden vurdu. A.K., olay yerinden kaçarken B.K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü - Resim: 3

Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan B.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alınsa da hayatını kaybetti.

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Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü - Resim: 4

İş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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