Öz kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü
Samsun'da bir kişi kendisinden 3 yaş küçük kardeşini berber koltuğunda ensesinden silahla vurarak öldürdü...
Samsun’un İlkadım ilçesinde A.K. (46), aralarında husumet bulunan kardeşi B.K.’yı (43) tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurdu. B.K. ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.
Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, A.K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi B.K.’yi tabancayla ensesinden vurdu. A.K., olay yerinden kaçarken B.K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan B.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alınsa da hayatını kaybetti.
İş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.