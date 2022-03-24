Özdağ 300 bin Suriyeli'nin yaşadığı Esenyurt'ta konuştu: Türkiye'de bir tek sığınmacı kalmayacak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 900 bin Türk vatandaşı ile birlikte 300 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Suriyeli sorununun yoğun yaşandığı Esenyurt esnaflarını ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi.
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Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet daha sonra Esenyurt halkının sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
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Başkan Bozkurt, ilçede 900 bin Türk ve 300 bin Suriyeli olduğunu dile getirdi.
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Özdağ ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "senyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt, ilçede 900 bin Türk ve 300 bin Suriyeli olduğunu söyledi.
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