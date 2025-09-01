Özel bakımevinde bakıcı dehşeti kamerada

3 GÖREVLİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Karaman Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı basın ve sosyal medya organlarında engelli bireylerimize yönelik özel bir bakım merkezinde şiddet görüntülerinin yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olay, İl Müdürlüğümüzce ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında tespit edilmiş olup, konu ile ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Habere konu olan kişilerin iş akdi feshedilmiş olup haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu kişilerin gereken cezayı alması için hukuki süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (DHA)