Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, özel halk otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı.
Kazada Abdülkadir T. (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
