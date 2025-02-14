Özel Halk Otobüsü'nde korku dolu anlar: Şoför seyir halindeyken bayıldı
Kocaeli'de seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü'nün şoförü direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan özel halk otobüsü önce bir başka otobüse ardından da bariyerlere çarparak sürüklendi. Hızla ilerleyen otobüsün yolcu tarafından durdurulmaya çalışıldığı anlar otobüs kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. D-100 karayolunda İstanbul yönünde seyir halinde olan özel halk otobüsünün şoförü M.Y., bir anda rahatsızlandı.
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Şoförün direksiyon başında bayılmasının ardından kontrolden çıkan otobüs, önce duraktan çıkış yapan B.K. idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı.
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Karayolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz şekilde giden otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförleri ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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