Özel halk otobüsünde satırlı dehşet kamerada
Bursa'da özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında yer kavgası yaşandı. Otobüsten inen yolcu, tartıştığı kişiye tekme atmaya çalışırken, yanındaki arkadaşı da satırla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu-Çalı arasında sefer yapan BURULAŞ’a ait özel halk otobüsündeki 2 yolcu arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
1 / 5
Durakta inen yolcu, açık olan kapıdan tutunma borusuna tutunarak tekme atmaya çalışırken, diğer yolcu ise yumruk attı.
2 / 5
Tekme atan yolcunun yanındaki arkadaşı ise elinde satırla otobüsün içine girip saldırmaya çalıştı.
3 / 5
Yaşananlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)
4 / 5