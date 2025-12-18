Özel halk otobüsünde şoke eden kavga: Şoför ile kadın yolcu birbirine girdi
Adana'da özel halk otobüsü şoförü ile kadın yolcu arasında çıkan tokat ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi.
Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı.
Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti.
Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.
