Adana'da özel halk otobüsü şoförü ile kadın yolcu arasında çıkan tokat ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Özel halk otobüsünde şoke eden kavga: Şoför ile kadın yolcu birbirine girdi - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Şoför ile kadın yolcu bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Şoför, kadından otobüsten inmesini istedi.

Özel halk otobüsünde şoke eden kavga: Şoför ile kadın yolcu birbirine girdi - Resim: 2

Yolcunun küfür etmesi üzerine şoför de küfürle karşılık verdi. Şoföre tepki gösteren kadın daha sonra çantasını fırlattı. 

Özel halk otobüsünde şoke eden kavga: Şoför ile kadın yolcu birbirine girdi - Resim: 3

Tartışma büyürken taraflar birbirine yumruk ve tokat atarak kavga etti. 

Özel halk otobüsünde şoke eden kavga: Şoför ile kadın yolcu birbirine girdi - Resim: 4

Yaşanan arbede, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. 

