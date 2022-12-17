Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 540 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 3 gün 54 saat süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi.