Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 540 özel harekat personeli 54 saat süren nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, her biri alanında uzman olan 540 Özel Harekat personeli, helikopter ve zırhlı araçlarının yer aldığı 3 gün 54 saat süren geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikatın son ayağı ise basına açık yapıldı. Özel harekat polislerinin caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Nefes kesen tatbikata Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine, Havacılık Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri destek verdi. 3 gün 54 saat süren ve 540 personelin katıldığı tatbikatta alınan eğitimler doğrultusunda uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, kapalı kasa kamyonet içerisinden silahlı teröristle özel operasyon köpek destekli müdahale, tabanca parkuru atışları, keskin nişancı atışları, poligonda arazi parkuru, otobüs operasyonu, zırhlı araçların ve keskin nişancıların hedef bölgeyi görecek şekilde konuşlanması yapıldı.