Özel Harekat Polisleri çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor
Terörle mücadelede ön saflarda yer alan özel harekat ekipleri, çatışma şartlarını sanal ortamda tecrübe ediyor.
Başkanlık bünyesinde kurulan ve dün açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Sanal Taktik Eğitim Merkezi’nde, özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar sonsuz senaryo kullanılan bir eğitim programına tabi tutuluyor.
Özel Harekat Başkanlığı, Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nin kapılarını basın mensuplarına açtı. Yaklaşık 500 metrekarelik kapalı bir alanda bilgisayar kontrollü giyilebilir teknoloji kullanılan eğitim merkezinde, özel harekat polisleri basın mensupları için sanal operasyon gerçekleştirdi.
Senaryo gereği bir binaya operasyon düzenleyen ekipler, içerde terörist gibi davranan meslektaşları ile çatışmaya girerek tek tek etkisiz hale getirdi.