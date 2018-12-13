Özel Harekat'tan film gibi tatbikat

Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği 'Hektor' da destek verdi. Eğitim tatbikatına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı katıldı.

