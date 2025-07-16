Özel harekattan fuhuş operasyonu: Çok sayıda kadın kurtarıldı
Mersin'de özel harekatın dron destekli fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, mağdur edilen 18 kadın da kurtarıldı...
Kaynak: İHA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takipli çalışmalar gerçekleştirildi.
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Özel Harekat timleri ve dron desteğiyle Kızkalesi bölgesinde bulunan 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yeri ve randevuevine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Operasyonlarda fuhuş suçu kapsamında toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.
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Operasyonda 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 18 mağdura ulaşıldı, dosya kapsamında toplam 50 müşteki tespit edildi.
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