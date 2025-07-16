Özel harekattan fuhuş operasyonu: Çok sayıda kadın kurtarıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takipli çalışmalar gerçekleştirildi.