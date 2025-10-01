  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Termal kameralı dronlar kullanılan operasyon film sahnelerini aratmadı.

Kaynak: İHA
Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Ağustos 2025 - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. 

1 / 12
Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Bu tarihler arasında gözaltına alınan 86 şahıs tutuklanırken, delillendirme çalışmalarının ardından şafak vaktinde dosyanın final operasyonu gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıkları ile onlarca polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2 / 12
Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

Kilolarca uyuşturucu: Toplam 124 gözaltı
Özel harekat polisleri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda termal kameralı dronlar da kullanıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 5 kilo 503 gram sentetik kannabinoid, 72 gram AM-2201, 340 adet extacy hap, 2 kilo 62 gram metamfetamin, 24 adet captagon hap, bin 127 adet sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, bir adet tüfek, 45 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 TL, 150 ABD doları ve 11 bin 325 Euro para ele geçirildi. 

3 / 12
Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

Final operasyonunda ise 38 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında 124 kişi tutuklandı.

4 / 12