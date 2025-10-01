Özel harekattan termal kameralı şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kilolarca uyuşturucu: Toplam 124 gözaltı

Özel harekat polisleri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda termal kameralı dronlar da kullanıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 5 kilo 503 gram sentetik kannabinoid, 72 gram AM-2201, 340 adet extacy hap, 2 kilo 62 gram metamfetamin, 24 adet captagon hap, bin 127 adet sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, bir adet tüfek, 45 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 TL, 150 ABD doları ve 11 bin 325 Euro para ele geçirildi.