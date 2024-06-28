Özel hastanede skandal: Doğumdan tam 10 ay sonra karnından çıkartıldı
İstanbul Sultanbeyli'de 10 ay önce doğum yapan bir kadının karnında unutulan gazlı bez, ameliyatla alındı. Hastane tarafından aileye maddi tazminat teklifi sunulduğu iddia edilirken, aile dava açtı.
Sultanbeyli'de yaklaşık 10 ay önce özel bir hastanede doğum yapan F.E.'nın karnında unutulan yaklaşık 15 santimetrelik gazlı bez, yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede çekilen tomografide ortaya çıktı ve ameliyatla alındı. Doğumun gerçekleştiği hastaneye giden aile, başhekimin masraflarını karşılayarak konuyu kapatmayı teklif ettiğini öne sürdü. F.E.'nın eşi S.D., "Huzursuzuz, çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
İstanbul Ümraniye'de yaşayan F.E., geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 34 haftalık oğlunu dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirilen F.E., 2 gün sonra hastaneden taburcu edildi. Doğumdan sonra karnındaki ağrıların lohusalık döneminde görülmesi normal olduğunu düşünen F.E. yaklaşık 3 ay sonra devam eden ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gittiği hastanede yaşadığı sıkıntıları anlatan F.E., doktordan 'Kabız olabilirsin' cevabını aldı. F.E., ısrarla ağrısı olduğunu söylemesine rağmen, doktor antibiyotik yazdıktan sonra hastaneden ayrıldı. F.E., uzun bir süre aldığı antibiyotikler nedeniyle emziremediği çocuğunu mamayla besledi. Ağrıları artarak devam eden F.E., geçtiğimiz Mayıs ayında farklı bir hastaneye başvurdu. Şikayetlerini doktora anlatan F.E.'dan tomografi çektirilmesi istendi. Tomografiye bakan doktor, F.E.'nın karnın sol tarafında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Sonuçlardan sonra F.E.'nın karnındaki cisim 10 ay sonra ameliyat ile alındı.
Hastanede yapılan kontrollerde ve çekilen tomografide sonra F.E. ameliyata alındı. Ameliyattan sonra F.E.'nın karnında doğum sonrası unutulan 15 santimetre büyüklüğünde gazlı bez olduğu ortaya çıktı. F.E., 10 aydır yaşadığı ağrılara ihmalin neden olduğunu öğrendi. Umut Can ismini verdikleri oğlunun doğumdan sonra 12 gün boyunca küvezde kaldığını söyleyen aile, durumunun şu an iyi olduğunu belirterek hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu.
Yaşadıkları zorlu süreci anlatan F.E.'nın eşi S.D., "Eşim 34 haftalık hamileydi, kontrol amaçlı gittik hastaneye kaydımızı yaptılar. Özel bir hastaneydi. Doktor eşimi muayene etti, ‘doğum başlamış, zaten çocuk 36-37 haftalık. Bir açılma var, acil doğuma almamız gerekiyor’ dedi. Eşimin herhangi bir sancısı yoktu. Apar topar eve gelip eşimin elbiselerini aldım. O sırada eşimi ameliyata almışlar doğum gerçekleşmiş. Çocuğun nefes darlığı olduğunu söylediler ve acil küveze almaları gerekiyormuş. İlk önce kayıt açtırmamız gerekiyormuş ücreti yatırıp. Ben de hızlıca kayıt yaptırdım. Çocuğu gördüm o sırada mosmordu, 3 saat sonra küvezde bir daha gördüm. Günlüğüne bir belirlediler yüksek bir meblağda, çocuk dedikleri gibi nefes alamıyordu. Doğumu 34 haftalıkken olmuş bize 36-37 haftalık dedi. 9 gün küvezde yattıktan sonra benden paranın tamamını yatırmamı istediler. O süreçte biraz sıkıştım sağdan soldan borç aldım. Çocuğun çıkışını yapabilmek için paranın tamamını yatırmamı istediler. 12. gün çocuğu bıraktılar o süreçte her gün Sultanbeyli’ye gidiyordum, eşim süt sağıyordu süt götürüyordum. Çocukta sarılık hastalığı vardı bu sefer Ümraniye’de bir hastaneye götürdük. kontrolleri yapıldı ilaç tedavisi uygulandı. Yaklaşık bir ay sürdü iyileşmesi. Huzursuzuz çocuğumuz iyi büyümedi, eşimin estetik olması gerekiyor, psikolojisi bozuldu. Hastanelere karşı çok acı çektik. Dava açtık şu an süreç devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Başhekimliğe gittik bize ameliyat masrafı, çocuk masrafları için 300 bin liralık bir para teklif ettiler. Bu konu burada kapansın dediler. Bizden önce 4-5 kişi dava açmışlar hastaneye, biraz vurdumduymazlık, sorumsuzluk var hastanede. Sağlık Bakanlığı’ndan bunun önüne geçmesine talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.