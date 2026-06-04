Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 123 günlük grevi mutlu sonla bitti

‘KURUMSAL VE PROFESYONEL STATÜ GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR'

Lisenin önünde basın açıklaması gerçekleştiren TEZ-KOOP İş Sendikası İstanbul 5 No'lu şube başkanı Selahattin Karakurt, "Tam 123 gün dile kolay. Bu okulun kapısında, kışın en zifiri soğuğunda, ayazda, yağmurda, o çadırın altında birbirimize sarılarak, sendikamızın çatısı altında kenetlenerek direndik. Öğretmen ders verir, ama asla boyun eğmez dedik. O çadırda yaktığımız adalet meşalesini, bugün hep birlikte zaferin kalbine taşıdık. Haklıydık, sonuna kadar haklıydık ve sendikal gücümüzle biz kazandık. Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmeye, kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı ‘Artık yeter’ demek için çıktık. Son üç yıldır dondurulan, enflasyon karşısında eriyen ücretlerimize, uğradığımız o haksız ayrımcılığa karşı inançla yürüdük. Ve bugün, o inancın karşılığını aldık. Varılan uzlaşmayla, hem okuldaki ayrımcılığa son veren hem de mali haklarımızı güvenceye alan emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık. Artık Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Bu çetin müzakerelerin sonucunda, çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.