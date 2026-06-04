Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 123 günlük grevi mutlu sonla bitti
Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin 123 gündür sürdürdüğü grev, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle sona erdi. Öğretmenler, mali haklarını güvence altına alan ve ayrımcılığı sonlandıran emsal niteliğinde bir anlaşmaya imza attı.
Özel İtalyan Lisesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Türk öğretmenlerin sürdürdüğü grev, 123'üncü gününde sona erdi. Öğretmenlerin bağlı bulunduğu Tez-Koop-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, grevin hukuki dayanağını oluşturan tutanağın imzalandığı ve okul yönetimi tarafından gerekli resmi işlemlerin tamamlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildiği bildirildi. Öğretmenler adına yapılan açıklamada, "İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür devam eden grevimiz, bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor. 123 gündür kalbimizde taşıdığımız o büyük özlem nihayet bitiyor. Yarın saat 12.00'de ait olduğumuz yere, en önemlisi sizlere kavuşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
VELİLERDEN DESTEK
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlığın ardından başlayan grev sürecinde veliler de çeşitli açıklamalarla öğretmenlere destek verdi. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 12 öğretmenin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında okuldan ayrılmasıyla birlikte veliler çözüm çağrılarını artırmıştı. Veliler, öğretmenlerin eğitim sürecinin asli unsuru olduğunu belirterek hem okul yönetimine hem de ilgili kurumlara uzlaşma çağrısında bulunmuş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen açıklamalara da destek vermişti. Okul Aile Birliği ve çok sayıda veli, süreç boyunca öğretmenlerin taleplerinin dikkate alınmasını isterken, öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin kalıcı ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için tarafların anlaşmaya varması gerektiğini savunmuştu. 123 gün süren grevin sona ermesiyle birlikte öğretmenlerin yeniden görevlerine dönmesi, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Öğretmenler, okul önünde yapılacak basın açıklamasının ardından ders başı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.
‘KURUMSAL VE PROFESYONEL STATÜ GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR'
Lisenin önünde basın açıklaması gerçekleştiren TEZ-KOOP İş Sendikası İstanbul 5 No'lu şube başkanı Selahattin Karakurt, "Tam 123 gün dile kolay. Bu okulun kapısında, kışın en zifiri soğuğunda, ayazda, yağmurda, o çadırın altında birbirimize sarılarak, sendikamızın çatısı altında kenetlenerek direndik. Öğretmen ders verir, ama asla boyun eğmez dedik. O çadırda yaktığımız adalet meşalesini, bugün hep birlikte zaferin kalbine taşıdık. Haklıydık, sonuna kadar haklıydık ve sendikal gücümüzle biz kazandık. Biz bu mücadeleye neden başladık? Türk öğretmenleri olarak daha ağır bir ders yükünün altında ezilmeye, kötü çalışma koşullarına ve mesleki standartlarımızın yok sayılmasına karşı ‘Artık yeter’ demek için çıktık. Son üç yıldır dondurulan, enflasyon karşısında eriyen ücretlerimize, uğradığımız o haksız ayrımcılığa karşı inançla yürüdük. Ve bugün, o inancın karşılığını aldık. Varılan uzlaşmayla, hem okuldaki ayrımcılığa son veren hem de mali haklarımızı güvenceye alan emsal niteliğinde bir anlaşmaya vardık. Artık Türk öğretmenleri bu okulda uluslararası standartlarda çalışma koşullarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur. Bu çetin müzakerelerin sonucunda, çalışma koşullarımız adil ve mesleki standartlara uygun hale getirilmiş, emeğimizin hak ettiği kurumsal ve profesyonel statü güvence altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
‘ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLİ ŞEKİLDE YENİDEN TESİS EDİLMESİ’
Avukat Hafize Özdilek, "Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okulumuzda devam eden grevin bugün saat 12.00 itibarıyla sona ereceği ve öğretmenlerimizin görevlerine döneceği kamuoyuna, İŞKUR'a ve Çalışma Bakanlığına bildirilmiştir. Okul yönetimi olarak görevine dönmek isteyen tüm öğretmen ve personelin okula giriş yapabilmesi ve görevine başlayabilmesi için gerekli hazırlıklar süratle tamamlanmış ve sürecin sakin, düzenli, hukuka uygun ve öğrencilerimizin üstün yararı gözetilerek yürütülecek olduğunu bildirmek istiyorum. Öğretmen ve personelin okula girişleri kesinlikle engellenmeyecek ve dönüş işlemleri yalnızca idari kayıt, güvenlik, okul düzeni ve hukuki yükümlülükler açısından kayıt altına alınacaktır. Bu işlemlerde herhangi bir öğretmenimizi hedef alma veya sendikal hak kullanımını nedeniyle sorgulama amacımız bulunmamaktadır. Bu aşamada önceliğimiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzurlu, düzenli şekilde yeniden tesis edilmesidir. Tüm tarafların haklarına saygılı, yapıcı ve sakin bir normalleşme sürecini yürütmek istiyoruz ve aynı şeyi öğretmenlerimizden de devamında bekliyoruz" şeklinde konuştu.