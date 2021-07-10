Özel izinle üretiliyor! Kilosu 1000 lira
Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle Samsun'da ekimi yapılan salep orkidesi, kurutulup öğütüldükten sonra kilogramı bin liradan alıcı buluyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (EKOMDER) hazırladığı projeyle 2006 yılında ilde üretimine başlanan salep orkidesi, çiftçinin yüzünü güldürüyor. Nisan ve mayıs aylarında hasadına başlanan salep orkidesinden bu yıl 35 ton yumru elde edildi. Yaş olarak kilogramı 100 lira, kurutulmuş şekilde 750 lira, çekilmiş toz halinde ise bin liradan satılan salep orkidesi, kazancıyla üreticileri sevindirdi.
İçecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin üretim alanı ise her geçen yıl genişliyor. Samsun'da bu yıl 70 çiftçi 50 dönüm arazide salep orkidesi üretirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 50 kişiye verdiği tohumluk desteğiyle gelecek yıl 120 üreticinin 70 dönüm arazide üretim gerçekleştirmesi planlanıyor.
'BİRE ÜÇ YUMRU VERMEYE ZORLUYORUZ'
OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Çalışkan, AA muhabirine, coğrafi yapısı dolayısıyla Samsun'da salep çeşitliliğinin çok fazla olduğunu söyledi. Araştırmalar sonucunda 25 çeşit salep orkidesinin doğada kendiliğinden büyüdüğünü belirlediklerini dile getiren Çalışkan, bu yıl itibarıyla salep bitkisinin doğadan sökülmesinin 73 bin lira cezası olduğunun altını çizdi.
Tespit edilen türlerden 6'sını tarlaya aktardıklarını anlatan Çalışkan, şöyle devam etti: "Normalde ektiğiniz bir yumru yine size bir yumru yapıyor ama 'sök-dik' dediğimiz bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemle bitkiyi erken hasat edip tekrar dikiyoruz. Yani ağacı budadığınızda farklı bir noktadan fışkıran uyuyan bir hücresi vardır. Salepte de bazı türlerde aynı şey söz konusu.