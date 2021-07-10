Özel izinle üretiliyor! Kilosu 1000 lira

Tespit edilen türlerden 6'sını tarlaya aktardıklarını anlatan Çalışkan, şöyle devam etti: "Normalde ektiğiniz bir yumru yine size bir yumru yapıyor ama 'sök-dik' dediğimiz bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemle bitkiyi erken hasat edip tekrar dikiyoruz. Yani ağacı budadığınızda farklı bir noktadan fışkıran uyuyan bir hücresi vardır. Salepte de bazı türlerde aynı şey söz konusu.