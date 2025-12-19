Özel jet inişe geçtiği sırada yere çakıldı: Çok sayıda ölü var
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir özel jet havaalanına iniş yaptığı sırada yere çakıldı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi, ‘Cessna 550’ tipi özel jetin North Carolina eyaletinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü duyurdu. Kaza sonrasında çıkan yangın sebebiyle kesin yolcu listesinin açıklanamadığı belirtilirken, jetteki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Statesville Bölgesel Havaalanı'nı Fortune 500 şirketleri ile birkaç NASCAR takımının uçakları için kullandığı belirtildi.
