Özel sektör çalışanlarının, memurun ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı belli oldu

DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre sadece Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te TÜİK tarafından açıklanan yüzde 13,36’lık dört aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp 176,6 milyar TL olarak ölçüldü. Bu kapsamda Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te dört aylık resmi enflasyonun kişi başına ortalama maliyeti 4.492 TL oldu.