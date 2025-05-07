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Özel sektör çalışanlarının, memurun ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %37,86, aylık %3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ,se (Yİ-ÜFE) yıllık %22,50 aylık %2,76 oranında artış göstermişti. DİSK-AR da 2025’in ilk 4 ayında işçi, memur ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı hesapladı... İşte acı tablo...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Özel sektör çalışanlarının, memurun ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi nisan verisini açıklamış ve açıklanan verilerle Türk Lirası'nın reel değerinin son 6 ayın en düşük seviyesine indiğini gözler önüne serilmişti.

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Özel sektör çalışanlarının, memurun ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı belli oldu - Resim: 2

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), nisan ayı enflasyon verilerinin ardından Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nun yeni sayısını yayımladı.

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Özel sektör çalışanlarının, memurun ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı belli oldu - Resim: 3

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda, işçilerin, memurların ve emeklilerin gelirlerindeki kayıp hesaplandı.  İlgili raporda enflasyonda bütün kısıtlarına ve sorunlarına rağmen en kapsamlı veri olan TÜİK verilerinin baz alındığı belirtildi.

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Özel sektör çalışanlarının, memurun ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı belli oldu - Resim: 4

DİSK-AR tarafından hazırlanan rapora göre sadece Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te TÜİK tarafından açıklanan yüzde 13,36’lık dört aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp 176,6 milyar TL olarak ölçüldü. Bu kapsamda Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025’te dört aylık resmi enflasyonun kişi başına ortalama maliyeti 4.492 TL oldu.

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