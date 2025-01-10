Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı

Buna göre anketin “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna yüzde 43 oranında olumlu, yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti.