Özel sektörün 2025 maaş zammı anketinin sonuçları açıklandı
Milyonlarca özel sektör çalışanı 2025 yılı maaş zammını bir yandan merakla diğer yandan ise endişeyle beklerken işverenlerle yapılan "2025 yılı maaş zammı anketi"nin sonuçları açıklandı...
Asgari ücret zammının ardından milyonlarca çalışan özel sektörün yapacağı maaş artışlarını beklemeye başladı. Bu kapsamda istihdam platformu Elemannet’te yeni yıla ilişkin maaş artış planlarını ortaya koymak amacıyla bir anket hazırladı.
Elemannet tarafından hazırlanan anketin sonuçları, iş dünyası temsilcilerinin 2025 yılına ilişkin maaş artış planlarını ortaya koydu.
Bloomberg HT’nin aktardığı anket sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 43’ü, asgari ücret zammının üzerinde yani yüzde 30’dan daha fazla bir artış yapmayı düşündüklerini açıkladı.
Buna göre anketin “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?” sorusuna yüzde 43 oranında olumlu, yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti.