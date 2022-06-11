Özel şirketlerden maaşlara zam kararı
Ekonomik dar boğaz nedeniyle vatandaş artık zamlardan nefes alamaz hale gelirken, asgari ücrete ek zam tartışmaları tüm hızla sürüyor. Milyonlarca özel sektör çalışanının da gözü patronlarında. Pek çok şirketin Temmuz ayında çalışanlarına yüzde 30 ek zam hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Resmi rakamlarla bile yüzde 75'lere dayanan enflasyon verisi sonrası sadece memur ve emeklide değil, özel sektörde de maaşlara zam beklentisi arttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünden sonra temmuz ayında maaş zammı dönemi olan memurlar, memur emeklileri ile SGK kapsamındaki bütün emekliler ilk altı ayda gerçekleşecek. Ancak memur ve emeklide enflasyonun üzerinde zam beklentisine var.
Bunun yanı sıra mart ayında gündeme gelen ve temmuzda asgari ücrete ara zam çalışmaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Özel sektörde de ara zam çalışmaları arttı.
Birçok iş yeri, yılın ilk altı ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde çalışanlarının enflasyonla eriyen ücretlerini dengelemek için ara zam ya da refah payı adı altında çalışma yapmaya başladı. Birçok sektörde iş dünyasının yüzde 15 ile yüzde 40 arasında zam yapması bekleniyor.