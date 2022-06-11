Özel şirketlerden maaşlara zam kararı

Birçok iş yeri, yılın ilk altı ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde çalışanlarının enflasyonla eriyen ücretlerini dengelemek için ara zam ya da refah payı adı altında çalışma yapmaya başladı. Birçok sektörde iş dünyasının yüzde 15 ile yüzde 40 arasında zam yapması bekleniyor.