Özel'den AK Parti'nin yüksek oy aldığı ilde gövde gösterisi: ''Kale siyaseti bitmiştir''

'BU MÜCADELEYİ MEYDANLARA TAŞIYACAĞIZ'

Özgür Özel, temmuz ayında asgari ücrete ara zam almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Asgari ücretli 22 bin TL ile geçinmeye zorlanıyor. Bugüne kadar asgari ücret, zam almaya başladığı andan itibaren TÜİK’in rakamlarına göre 3 bin 300 TL erdi. AK Parti geldiği gün, asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 3 çeyrek altın alıyor. Herkes hesabını yapsın. En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz ama 14 bin 500 TL veriyorlar. AK Parti gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alırken, şimdi 2 çeyrek altın alıyor. AK Parti'nin yaptığını görmek lazım. Her zamda cebinizden biraz biraz alarak, bugün ki hesapla o beğenmedikleri Bülent Ecevit'in ve Bahçeli'nin birlikte koalisyon yaptıkları dönemde eleştirdikleri Ecevit'in 8 çeyrek altın verdiği bugün ki para 45-50 bin TL oluyor. Oralardan 14 bin TL'ye getirdiler. Emekli ve asgari ücretli bunu hak ediyor mu? Emekliyi; açlığa, sefalete mahkum edenlere karşı Temmuz ayında ya o ara zammı asgari ücretli için seyyanen zammı da emekli için alacağız ya da bu mücadeleyi meydan meydan taşıyacağız. Duyması gereken herkes duysun; ara zam hakkımız söke söke alırız. Bayburt'ta emekliler ve emekçiler omuz omuza ara zammı bir şekilde almanın mücadelesini veriyorlar" diye konuştu.