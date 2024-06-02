Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun''

'TÜRKİYE İTTİFAKI'NIN VERDİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLA BURAYA GELDİM'

Çay üreticisinin sesini duyurmaya geldiğini belirten Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin, tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var. Ancak buradan Sayın Erdoğan'a, kendi memleketinden AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi, 31 Mart'ta hep birlikte büyük bir başarı kazandığımız 'Türkiye İttifakı'nın bize yüklediği sorumluluktur. O yüzden 'Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla buraya geldim. Karşımda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok, sadece CHP'liler değil; tüm görüşten Rizeliler buradalar. Doğu Karadenizliler buradalar. Burada Rize İttifakını görüyoruz, çay ittifakını görüyoruz. Elbette bir sorun varsa; oraya gitmek boynumuzun borcu. Ancak buraya sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil; Atatürk’ün verdiği talimatla uzun yıllar çalışılıp, çay kanunu çıkarılıp, İsmet Paşa'nın emekleriyle ve Sayın babası Zihni Derin'in bu topraklara çayı kazandırmasıyla, 100 yıl önce çayı Rize'ye, Doğu Karadeniz'e kazandıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak geldim" diye konuştu.