Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de ''Çay Mitingi''ne katıldı. Çay kanununun çıkarılması gerektiğini söyleyen Özel, ''Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a, Rize'nin bütün milletvekillerine sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz, gözünüzün içine bakacağız. Rize'yi unutmayın; kaldırın elleri, çay üreticisi elini uzatıyor. Bu eli havada bırakmayın, bu eli boşta bırakmayın, tutun elimizi tutun, önergeyi reddetmeyin'' dedi.
Özgür Özel, geldiği Rize'de girdiği çay bahçesinde eline makas alarak çay hasat etti. Burada çay toplayan üretici ailelerle bir araya gelen Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Çay üreticisinin sesini duyuyor, duyuruyoruz' adlı 'Çay Mitingi'ne de katıldı. Alanda yaş çayların konulduğu tabutu, omuzlarda taşıyan üreticiler, kilogram başına 17, destekleme bedelinin ise 2 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi. Alanda 'Yaş çay fiyatını kabul etmiyoruz! Reddediyoruz' yazılı pankart açan kalabalık, ellerinde de yöre şiveli 'Çayın altını yakın, üreticinin isyanı yakın', 'Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi', 'Sayın genel başkanum sahip çık Rizeliye, muradına ersunler, doğru dürüst bir fiyat çayımuza versunler' yazılı dövizler taşıdı.
'NORMALLEŞME MUHALEFETİN DOZUNU DÜŞÜRMEK DEĞİLDİR'
Meydanda partisine ait otobüs üzerinde konuşan Özgür Özel, "Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral ve umut bozukluğu, yükselen bir tansiyon var. Yerel seçimlerde şunu söylemiştik; milletin gündeminde olmayan hiçbir konu, Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olmayacak. Asla kısır çekişmelerle, kimlik siyasetiyle, lüzumsuz polemik ve kavgalarla meşgul olmayacağız. Ama milletin gündeminde ne varsa; o bizim gündemimizde olacak, onu konuşacağız, onu anlatacağız, müzakereler yapacağız, eğer sonuç alamazsak sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir, sizin sesinizi duyacağız, sesinizi duyuracağız. Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup, eski kavgalı günleri, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama şunu söylüyorum; normalleşme muhalefetin dozunu düşürmek değildir, normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir, haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem mücadele etmek, sorunu görmek, en yapıcı muhalefeti yapmak, gerektiğinde de meydanları da doldurmak, eylem de yapmak, sesin en gürünü çıkarmaktır" dedi.
'TÜRKİYE İTTİFAKI'NIN VERDİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLA BURAYA GELDİM'
Çay üreticisinin sesini duyurmaya geldiğini belirten Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin, tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var. Ancak buradan Sayın Erdoğan'a, kendi memleketinden AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi, 31 Mart'ta hep birlikte büyük bir başarı kazandığımız 'Türkiye İttifakı'nın bize yüklediği sorumluluktur. O yüzden 'Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla buraya geldim. Karşımda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok, sadece CHP'liler değil; tüm görüşten Rizeliler buradalar. Doğu Karadenizliler buradalar. Burada Rize İttifakını görüyoruz, çay ittifakını görüyoruz. Elbette bir sorun varsa; oraya gitmek boynumuzun borcu. Ancak buraya sadece bir siyasi partinin lideri olarak değil; Atatürk’ün verdiği talimatla uzun yıllar çalışılıp, çay kanunu çıkarılıp, İsmet Paşa'nın emekleriyle ve Sayın babası Zihni Derin'in bu topraklara çayı kazandırmasıyla, 100 yıl önce çayı Rize'ye, Doğu Karadeniz'e kazandıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak geldim" diye konuştu.