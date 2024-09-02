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  4. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantıda, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler konuşuldu.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu - Resim: 1

CHP Genel Başkanı Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 20.25’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Mogan Tesisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. 

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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu - Resim: 2

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da katıldığı toplantıda, parti tüzüğünde yapılacak değişiklerle ilgili öneriler konuşuldu. 

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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu - Resim: 3

Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş’ın tesislerden çıkışıyla sona erdi. (DHA)

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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu - Resim: 4
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