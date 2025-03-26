Özgür Özel, Türkiye'nin konuştuğu Şehzadebaşı Camii'ni ziyaret etti

'BENİM MEZARIMIN OLACAĞI YER BELLİ'

Özel, "İki tane küçücük mezar taşı devrilmiş ve kalkmış. Ama bugün grubu izleyenler 'Özgür Özel'in oraya taşıdıkları, çağırdıkları' diyor. Bakın arkadaşlar, 'Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar, senin de kabrini birileri gelip ya kazar, ya yıkar. Bu nasıl iştir? Bunu ne hakla yapıyorsunuz? Hepsi tarihi eser olarak muhteşem eserler ve ne yazık ki ahlaksızlar, bu edep yoksunu namussuzlar, onları gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil' diyor. Ya bu yalana eyvallah etmek mümkün değil. Bu iftiraya susmak mümkün değil. Sayın Erdoğan, gerçekten bu mübarek günde kötü bir şey söylemek istemem ama. Bundan büyük günah var mı? İşte burada duruyor hepsi ayakta. Ben yollamışım da, yıkmışlar da, yarın öbür gün benim de mezarım kazılacakmış da biri de yıkacakmış. Benim mezarımın olacağı yer belli. Altı kuşaktır belli. Üsküp'ten göçmüş dedem, babaannem, Manisa'nın altı kuşak yerlisi diğer dedem. Altı kuşak defterdarlar Manisa'da. Böyle hazirede yatıyor dedemin babası. Benim yatacağım yer Manisa'da kabristanda belli. Ben o kabristanda 80 öncesi karşılıklı öldürülen CHP'li ve MHP'li il başkanlarının, eczacı meslektaşlarımın partisine bakmadan ülkücü, solcu ayırmadan mezarlarını yaptırmış, her sene orada anma başlatmış, 30 senedir sürdüren insanım. Sen çıkmışsın, 'Bir gün öleceksin.' Elbette öleceğim. Soyum belli, sopum belli. Yatacağım mezar belli Manisa'da. 'Birileri gelip onu yıkacak' diyor. Sen bu kini mi ekiyorsun ileriye? Yıllarca ektiğin kin ve nefret ortadan kalsın diye biz senin kaybettiğin, 50 yıldır kazandığımız ilk seçimden sonra geldik, dedik ki 'Siyasette şehit cenazesinde böyle yandan yandan bakılmaz, el sıkışılır. Hatır sorulur.' Bayramda telefon açtık, hastanızı sorduk. Ben 15 senedir AK Parti'den birinin annesi, babası, yakını, akrabası ölürse ya cenazeye giderim, ya taziyeye giderim, hiç yapamazsam telefon ederim" dedi. (DHA)