Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.
Kaynak: DHA
Eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti.
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Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)
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