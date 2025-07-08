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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

Kaynak: DHA
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana geldi - Resim: 1

Eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana geldi - Resim: 2

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana geldi - Resim: 3

Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti. 

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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana geldi - Resim: 4

Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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