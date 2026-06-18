''Özgür Özel yeni bir parti kurarsa...'' seçim anketi açıklandı! Sonuçlar olay olacak!

Özel zirvede, AK Parti ikinci, CHP oyları eridi

Haber3.com siyaset masasının incelediği anket verilerine göre; kararsız seçmenlerin oyları orantısal olarak dağıtıldığında Özgür Özel'in kuracağı yeni bir siyasi parti kararsızlar dağıtıldığında yüzde 34,8 oranında oy oranıyla birinci parti konumunda. Özgür Özel'i yüzde 14,6'lık bir oy farkıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 20,2 oy oranı ile ikinci sırada takip ediyor. DEM Parti %11,2 oy oranıyla 3'üncü parti olurken yüzde 7'lik seçim barajını aşmayı başaran 4'üncü ve son parti ise yüzde 7,9'lık destekle Zafer Partisi oldu. CHP'nin ise oy oranı yüde 4,5 olarak ölçümlendi.

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