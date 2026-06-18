''Özgür Özel yeni bir parti kurarsa...'' seçim anketi açıklandı! Sonuçlar olay olacak!
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini en doğru tahmin eden Themis Araştırma'nın 10-16 Haziran 2026 tarihli son seçim anketi açıklandı. 15 ilde yapılan araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldığında Özgür Özel'in kuracağı olası bir yeni partinin AK Parti'yi geride bıraktığı görülürken Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranı şok etkisi yarattı. Anketin dikkat çeken bir başka sonucu ise MHP'nin Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin gerisinde kalarak 6. sıraya düşmesi oldu
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlığa geri gelmesinin ardından yapılan seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Geçmişte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarını bire bir doğru tahmin ederek dikkatleri üzerine çeken Themis Araştırma, siyasette taşları yerinden oynatacak Haziran 2026 anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Themis Araştırma tarafından 10-16 Haziran 2026 tarihleri arasında 15 ilde gerçekleştirilen saha çalışmasında, 1609 seçmene "Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ancak bu sorunun yanıtlarına Özgür Özel'in kuracağı yeni bir partinin oy oranları damgasını vurdu.
Özel zirvede, AK Parti ikinci, CHP oyları eridi
Haber3.com siyaset masasının incelediği anket verilerine göre; kararsız seçmenlerin oyları orantısal olarak dağıtıldığında Özgür Özel'in kuracağı yeni bir siyasi parti kararsızlar dağıtıldığında yüzde 34,8 oranında oy oranıyla birinci parti konumunda. Özgür Özel'i yüzde 14,6'lık bir oy farkıyla Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 20,2 oy oranı ile ikinci sırada takip ediyor. DEM Parti %11,2 oy oranıyla 3'üncü parti olurken yüzde 7'lik seçim barajını aşmayı başaran 4'üncü ve son parti ise yüzde 7,9'lık destekle Zafer Partisi oldu. CHP'nin ise oy oranı yüde 4,5 olarak ölçümlendi.
İşte Themis Araştırma'nın Haziran ayı anketinden dikkat çeken sonuçlar...
Ankette katılımcılara "Sizce CHP Meclis Gruru son gelişmelerden sonra nasıl bir tutum takınmalı" sorusu da soruldu...