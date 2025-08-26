Özgür Özel, Zafer Yolu yürüyüşüne katıldı

Burada partililere yaptığı konuşmada tarihi yürüyüşün anlamına vurgu yapan Özel, “Atamızın Büyük Taarruz’u başlattığı yürüyüş hattının her bir adımını bu gece hep birlikte atacağız. Bu kutlu yolda yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum” dedi.