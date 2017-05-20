Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK'nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına eğitim veriyor.

