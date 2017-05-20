Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk safhasını tamamladıktan sonra, 29 Mart 2017'den itibaren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarını yoğun bir program kapsamında askeri eğitime yönlendirdi.
Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK'nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına eğitim veriyor.
TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk safhasını tamamlamasının ardından 29 Mart 2017'den itibaren yoğun bir program kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretilirken, yoğun fiziksel eğitim de veriliyor.