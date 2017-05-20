SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN KRİTİK KONGRE ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mayıs 2017 10:56

Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi

Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk safhasını tamamladıktan sonra, 29 Mart 2017'den itibaren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarını yoğun bir program kapsamında askeri eğitime yönlendirdi.

1/ 24
Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK'nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına eğitim veriyor.

2/ 24
Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi

TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk safhasını tamamlamasının ardından 29 Mart 2017'den itibaren yoğun bir program kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretilirken, yoğun fiziksel eğitim de veriliyor.

3/ 24
Özgür Suriye Ordusu'na TSK eğitimi

Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak, birebir operasyon icra edilen arazilere benzer bölgelerde gerçekleştiriliyor.

4/ 24