Özgürlüğe böyle kavuştular

Cezaevi önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan çizer Musa Kart, hukuksuz şekilde 9 tutuklu kaldıklarını söyleyerek, “Avukat arkadaşlarımız buna keyfi tutuklama diyor. Ama inanın bu süreç içerisinde yüreğimizi kinle ve öfke ile doldurmadık. Bu duygularla yaşayamazdık. Cumhuriyet'i FETÖ terör örgütü ile irtibatlandırmak isteyen iddianame düşmüştür. Savunmam da ifade ettim; bu iddianame düşmüştür. Ama mizahı zerafet ölçülerinde çerçevesinde yapanlar bilirler ki düşene dokunulmaz” dedi.

