Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak
Kanada'da bir bilim insanı ozon tabakası üzerinde büyük bir delik bulunduğunu açıkladı.
Kanada yer alan Waterloo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Qing-Bin Lu, dünyanın tropik alanlarının üzerindeki ozon tabakasında 1980'lerden bu yana gelişmekte olan 'büyük' bir delik bulduğunu duyurdu.
Lu'ya göre bu ozon tabakasının varlığı, yeryüzüne ulaşan ultraviyole (UV) radyasyonunda artış yol açacak ve Dünya yüzey alanının yüzde 50'sini etkileyerek çevreye yıkıcı zararlar verecek.
Lu, AIP Advances adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, "Bu bulguların gezegen fiziği, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve insan sağlığını açısından önemli sonuçları olacak" diye yazdı.
BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATTI
Ancak, herkes Lu'nun bulgularının doğru olduğuna ikna olmuş değil. Lancaster Üniversitesi'nden Dr. Paul Young, 'Yazarın kozmik ışınlardan oluştuğunu önerdiği bir 'tropikal ozon deliği' yok.