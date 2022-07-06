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  4. Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak

Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak

Kanada'da bir bilim insanı ozon tabakası üzerinde büyük bir delik bulunduğunu açıkladı.

Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - Resim: 1

Kanada yer alan Waterloo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Qing-Bin Lu, dünyanın tropik alanlarının üzerindeki ozon tabakasında 1980'lerden bu yana gelişmekte olan 'büyük' ​​bir delik bulduğunu duyurdu. 

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Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - Resim: 2

Lu'ya göre bu ozon tabakasının varlığı, yeryüzüne ulaşan ultraviyole (UV) radyasyonunda artış yol açacak ve  Dünya yüzey alanının yüzde 50'sini etkileyerek çevreye yıkıcı zararlar verecek.

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Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - Resim: 3

 Lu, AIP Advances adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, "Bu bulguların gezegen fiziği, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve insan sağlığını açısından önemli sonuçları olacak" diye yazdı. 

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Ozon tabakasında büyük bir delik bulundu: İnsanlar için yıkıcı sonuçları olacak - Resim: 4

BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATTI


Ancak, herkes Lu'nun bulgularının doğru olduğuna ikna olmuş değil. Lancaster Üniversitesi'nden  Dr. Paul Young,  'Yazarın kozmik ışınlardan oluştuğunu önerdiği  bir 'tropikal ozon deliği' yok. 

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