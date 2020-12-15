P-72 Deniz Karakol Uçağı görevine başladı
Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen Meltem-3 Projesi'nin ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Deniz Hava Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görevine başladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen Meltem-3 Projesi adıyla da bilinen Deniz Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uçağı Tedariki Projesi’nin ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Törene Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ve diğer birlik komutanları katıldı.
Envantere eklenen P-72 uçağının Donanma Komutanlığı açısından son derece değerli olduğunu ifade eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Yakın dönemde 1971 yılında S-2A uçağı, 1972 yılında ise AB-204 helikopterlerinin alınmasıyla başlayan deniz havacılığı 2002 yılında Seahawk helikopterlerinin ve P-235 CASA uçaklarının donanmaya katılmasıyla etkinliğini artırmaya devam etmiştir.
Hali hazırda 24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımız donanmamızda görev icra etmektedir. İlk P-72 deniz karakol uçağının bugün teslim alınmasıyla 60’ıncı hava aracımız hizmete girmiş bulunmaktadır. P-72 deniz karakol uçaklarımızın hizmete girmesiyle özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır. Yeni katılan deniz karakol uçağımızın donanmamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı görevler diliyorum" dedi.
'DAHA CAYDIRICI VE SAYGIN BİR HAVA KUVVETİNE SAHİP OLACAĞIZ' Sipariş edilen diğer uçakların da kısa sürede envantere eklenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, "P-72 uçaklarının tamamının kısa süre bir içinde hizmete alınması ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır.