P-72 Deniz Karakol Uçağı görevine başladı

'DAHA CAYDIRICI VE SAYGIN BİR HAVA KUVVETİNE SAHİP OLACAĞIZ' Sipariş edilen diğer uçakların da kısa sürede envantere eklenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, "P-72 uçaklarının tamamının kısa süre bir içinde hizmete alınması ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır.