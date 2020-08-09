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  3. 09 Ağustos 2020 15:18

Pakistan'da sel felaketi: En az 57 ölü

Pakistan'da üç gündür muson yağışları devam ediyor. Muson yağışlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da sel felaketi: En az 57 ölü

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Pakistan'da sel felaketi: En az 57 ölü

Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

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Pakistan'da sel felaketi: En az 57 ölü

Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü.

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Pakistan'da sel felaketi: En az 57 ölü

Meteoroloji yetkilileri, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

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