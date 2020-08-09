Pakistan'da sel felaketi: En az 57 ölü
Pakistan'da üç gündür muson yağışları devam ediyor. Muson yağışlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle en az 57 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.