Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Varyant Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki marinaya gelen Y.P. ve M.D., 'Asena' isimli tur teknesine gitti. İkiliden biri, tekne sahibi İ.Ö.’ye bir tekne çalışanının kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdü.