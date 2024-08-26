Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var
Antalya'da bir tekneye pala, bıçak ve sopalarla gelen grup, tekne sahibi ile 3 çalışanı yaraladı. Bir tekne çalışanının, içlerinden birinin kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri süren 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Varyant Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki marinaya gelen Y.P. ve M.D., 'Asena' isimli tur teknesine gitti. İkiliden biri, tekne sahibi İ.Ö.’ye bir tekne çalışanının kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdü.
Bunun üzerine İ.Ö., tekneden gitmelerini istedi. Tekneden ayrılan Y.P. ile M.D., kısa süre sonra kalabalık bir grup halinde ellerinde pala, bıçak ve sopalarla yeniden geldi.
SUÇ ALETLERİYLE BERABER YAKALANDI
Taraflar arasında çıkan kavgada, tekne çalışanı S. A., tekne sahibi İ.Ö., teknede staj gören 16 yaşındaki Y.Ö. ve M.G. yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından kaçan Y.P. ve M.D., Cumhuriyet Meydanı yakınlarında motorize polis timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletleriyle beraber yakalandı.