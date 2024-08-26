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Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var

Antalya'da bir tekneye pala, bıçak ve sopalarla gelen grup, tekne sahibi ile 3 çalışanı yaraladı. Bir tekne çalışanının, içlerinden birinin kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri süren 2 kişi gözaltına alındı.

Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Varyant Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki marinaya gelen Y.P. ve M.D., 'Asena' isimli tur teknesine gitti. İkiliden biri, tekne sahibi İ.Ö.’ye bir tekne çalışanının kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdü. 

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Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var - Resim: 2

Bunun üzerine İ.Ö., tekneden gitmelerini istedi. Tekneden ayrılan Y.P. ile M.D., kısa süre sonra kalabalık bir grup halinde ellerinde pala, bıçak ve sopalarla yeniden geldi.

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Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var - Resim: 3

SUÇ ALETLERİYLE BERABER YAKALANDI

Taraflar arasında çıkan kavgada, tekne çalışanı S. A., tekne sahibi İ.Ö., teknede staj gören 16 yaşındaki Y.Ö. ve M.G. yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından kaçan Y.P. ve M.D., Cumhuriyet Meydanı yakınlarında motorize polis timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletleriyle beraber yakalandı.

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