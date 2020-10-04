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  3. 04 Ekim 2020 16:44

Palamutun tanesi 5 liraya kadar geriledi

Karadeniz’de bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığının tanesi 5 liraya kadar geriledi.

Palamutun tanesi 5 liraya kadar geriledi

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, bolluk görülen palamut balığının iri boyuttakilerinin tanesi 10, daha büyük olanları ise 12 liradan satılıyor.

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Palamutun tanesi 5 liraya kadar geriledi

Bu yıl oldukça bol miktarda avlanan palamut balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, küçük boyuttaki palamut balıklarının tanesi ise 5 liradan tezgahlarda satılıyor.

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Palamutun tanesi 5 liraya kadar geriledi

Balıkçılar, bu sezon palamut satışlarının oldukça fazla olduğunu ifade ederek, bollaşması durumunda ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşebileceğini ifade ediyor.

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Palamutun tanesi 5 liraya kadar geriledi

''BOL BOL ALIYORLAR''
Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Emrah Kılıç, geçen sezon çok az avlanılan palamuta insanların adeta hasret kaldıklarını ifade etti.

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