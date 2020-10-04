Palamutun tanesi 5 liraya kadar geriledi
Karadeniz’de bu yıl bol miktarda avlanan palamut balığının tanesi 5 liraya kadar geriledi.
Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu sürerken, bolluk görülen palamut balığının iri boyuttakilerinin tanesi 10, daha büyük olanları ise 12 liradan satılıyor.
Bu yıl oldukça bol miktarda avlanan palamut balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, küçük boyuttaki palamut balıklarının tanesi ise 5 liradan tezgahlarda satılıyor.
Balıkçılar, bu sezon palamut satışlarının oldukça fazla olduğunu ifade ederek, bollaşması durumunda ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşebileceğini ifade ediyor.