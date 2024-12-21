Palandöken Dağı'nda çığ düştü: Ölü ve yaralılar var
Erzurum Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü. Olayda milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yüksek irtifa kampı için 4 gün önce Erzurum’a gelen judo milli takımı sporcuları sabah kondisyon antrenmanı için Palandöken Dağı'nda yürüyüşe çıktıkları sırada Sultansekisi mevkisinde çığ altında kaldı. Bölgeye AFAD, JAK, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
18 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Çığ altında kalan 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 18 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.
Çiftçi, Emre'nin ikiz kardeşinin durumunun gayet iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı ve problem bulunmadığını belirtti.
Emre Yazgan'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileyen Çiftçi, şöyle devam etti:
"Sporcuların antrenörlerini de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, bir haftada daha burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu elim hadise olmasaydı önümüzdeki hafta sonuna kadar da burada kamplarına devam edeceklerdi. Ben rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. Kendileri bana, 'Biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyor biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız ve bildiğimiz için herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık.' şeklinde bilgi ifade ettiler."