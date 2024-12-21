Palandöken Dağı'nda çığ düştü: Yaralılar var
Erzurum Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Sekisi bölgesine tırmanırken çığ düştü. Bölgeye AFAD, JAK, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Sağlık Bakanlığı, çığ düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu. 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." bilgisi verildi.
Bölgedeki ekipler yeni çığ riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, AA muhabirine, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.
Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. Bir kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var." dedi.