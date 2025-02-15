Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Korku dolu anlar kamerada
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. O anlar teleferikteki kayakçılar tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 11.30 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana geldi.
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İddiaya göre bölgeye giren yabancı uyruklu 4 kayakçı çığ düşmesine sebep oldu.
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Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi.
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Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler, her ihtimale karşın alan taraması yapıyor.
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