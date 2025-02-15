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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Korku dolu anlar kamerada

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. O anlar teleferikteki kayakçılar tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA
Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Korku dolu anlar kamerada - Resim: 1

Olay, saat 11.30 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde meydana geldi.

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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Korku dolu anlar kamerada - Resim: 2

İddiaya göre bölgeye giren yabancı uyruklu 4 kayakçı çığ düşmesine sebep oldu.

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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Korku dolu anlar kamerada - Resim: 3

Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. 

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Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü: Korku dolu anlar kamerada - Resim: 4

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler, her ihtimale karşın alan taraması yapıyor.

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