Palandöken'da kısıtlamada kayak keyfi

Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken, hafta sonunda onlarca kayak severi ağırladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum'da güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. Tatilciler, kar kalınlığının 114 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayağın tadını çıkardı.