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  3. 01 Mart 2021 00:01

Palandöken'da kısıtlamada kayak keyfi

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistler, Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerini doldurdu. Snowboard ve kayaklarla Palandöken'in uzun pistlerinde kayağın keyfini çıkaranların yanı sıra çocuklarıyla kızak eşliğinde kayak yapmayı tercih edenler de güneşli hafta sonunda pandemi stresini unutmaya çalıştı.

Palandöken'da kısıtlamada kayak keyfi

Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken, hafta sonunda onlarca kayak severi ağırladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Erzurum'da güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. Tatilciler, kar kalınlığının 114 santimetreye ulaştığı Palandöken'de kayağın tadını çıkardı. 

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Palandöken'da kısıtlamada kayak keyfi

Tatilcilerin bazıları kayağını ya da snowboardunu alarak kayak merkezinin uzun pistlerinde gün boyu kayağın ve güneşin keyfini çıkarırken bazıları da çocuklarıyla birlikte kızakla kayarak pandemi stresini unutmaya çalıştı. 

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Palandöken'da kısıtlamada kayak keyfi

Engelli oğlu Ahmet'le kızakla kayan Muhammet Hanifi Atlı, pandemi sebebiyle mesafeyi ayarlayarak hafta sonu keyfi çıkardıklarını söyledi. Çoluk çocuk Palandöken'e geldiklerini ifade eden Atlı, engelli oğlunun da eğlendiğini belirtti.

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Palandöken'da kısıtlamada kayak keyfi

Palandöken Kayak Merkezi'ne ilk kez geldiğini belirten İzmirli Fatma Sorucu da hiç kayak yapmadığını ancak teleferiğe binmeyi deneyeceğini kaydetti. 

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