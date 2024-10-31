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Palet fabrikasında büyük yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, palet deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA
Palet fabrikasında büyük yangın - Resim: 1

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda çıktı. 

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Palet fabrikasında büyük yangın - Resim: 2

Depoda bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. 

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Palet fabrikasında büyük yangın - Resim: 3

Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Palet fabrikasında büyük yangın - Resim: 4

KONTROL ALTINA ALINDI

Depoda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

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