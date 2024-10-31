Palet fabrikasında büyük yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, palet deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda çıktı.
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Depoda bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
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Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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KONTROL ALTINA ALINDI
Depoda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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