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  3. 06 Aralık 2020 23:31

Paletleri ev eşyalarına çeviriyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Mehmet Zeki (55), atıl tahta paletlerden yatak odası, televizyon ünitesi ve tabure yapıyor. Mehmet Zeki’nin, koronavirüs salgını sonrası hobi olarak başladığı tahta paletleri kullanılabilir eşyalara çevirmesi ise dikkat çekiyor.

Paletleri ev eşyalarına çeviriyor

Akçakoca ilçesi Çayağazı mevkiinde büfe işleten Mehmet Zeki, koronavirüs salgını sırasında kendisine hobi edindi. 

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Paletleri ev eşyalarına çeviriyor

Mehmet Zeki, atıl paletleri değerlendirerek ev eşyalarına çevirmeye başladı. Atıl paletleri toplayan Mehmet Zeki, paletlerle sandalye, oturma grupları, televizyon üniteleri ve karyola yaptı.

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Paletleri ev eşyalarına çeviriyor

'BOŞ DURMAK İYİ DEĞİL. BİR ŞEYLER ÜRETELİM DEDİK' Biten yaz sezonuyla işlettiği büfede işlerinin düştüğünü belirten Zeki, "Koronavirüs salgınından sonra yapmaya başladım. Yasaklar vardı hareket edemiyorsun. 

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Paletleri ev eşyalarına çeviriyor

Boş zaman çoktu. Boş durmak iyi değil. Bir şeyler üretelim dedik. Boş zamanlarda dışarı çıkmadan yapacaklarımızı yaptık. Yazın iş oluyor sahil kenarı olduğu için kış mevsiminde iş olmuyor. 

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