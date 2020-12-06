Paletleri ev eşyalarına çeviriyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Mehmet Zeki (55), atıl tahta paletlerden yatak odası, televizyon ünitesi ve tabure yapıyor. Mehmet Zeki’nin, koronavirüs salgını sonrası hobi olarak başladığı tahta paletleri kullanılabilir eşyalara çevirmesi ise dikkat çekiyor.
Akçakoca ilçesi Çayağazı mevkiinde büfe işleten Mehmet Zeki, koronavirüs salgını sırasında kendisine hobi edindi.
Mehmet Zeki, atıl paletleri değerlendirerek ev eşyalarına çevirmeye başladı. Atıl paletleri toplayan Mehmet Zeki, paletlerle sandalye, oturma grupları, televizyon üniteleri ve karyola yaptı.
'BOŞ DURMAK İYİ DEĞİL. BİR ŞEYLER ÜRETELİM DEDİK' Biten yaz sezonuyla işlettiği büfede işlerinin düştüğünü belirten Zeki, "Koronavirüs salgınından sonra yapmaya başladım. Yasaklar vardı hareket edemiyorsun.