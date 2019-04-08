Palu ailesi hakkında flaş gelişme
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sır perdelerini tek tek araladığı Palu ailesi hakkında önemli gelişme..
Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Hava- Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı.
Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. PALU AİLESİNE GÖZALTI KARARI SONRASI TUNCER USTAEL CANLI YAYINDA BAKIN NE DEDİ? - TIKLAYIN
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.