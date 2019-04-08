  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Nisan 2019 00:55

Palu ailesi hakkında flaş gelişme

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sır perdelerini tek tek araladığı Palu ailesi hakkında önemli gelişme..

Palu ailesi hakkında flaş gelişme

Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Hava- Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael gözaltına alındı.

1/ 15
Palu ailesi hakkında flaş gelişme

Aile bireyleri, adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. PALU AİLESİNE GÖZALTI KARARI SONRASI TUNCER USTAEL CANLI YAYINDA BAKIN NE DEDİ? - TIKLAYIN

2/ 15
Palu ailesi hakkında flaş gelişme

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

3/ 15
Palu ailesi hakkında flaş gelişme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme sonunda hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM