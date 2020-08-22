Pamukkale'de 162 gün sonra ilk balon uçtu
Denizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de, koronavirüs nedeniyle durdurulan sıcak hava balonları 162 gün sonra yeniden turistlerle uçtu. Amerikalı, Endonezyalı, Romanyalı ve Singapurlu turistler havadan travertenleri izlemenin keyfini çıkardı.
Dünyaca ünlü Pamukkale'de sıcak hava balon uçuşları koronavirüs salgı nedeniyle 15 Mart tarihinde durdurulmuştu. Normalleşme süreci kapsamında balon uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla 162 gün sonra yeniden havalandı.
Bugün saat 06.00'da güneşin doğuşunu Pamukkale'de karşılamak isteyen turistler, otellerinden alınarak Kocaçukur mevkine getirildi. İlk olarak ateşleri ölçülen turistler, verilen eğitimin ardından maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona bindi. Yaklaşık 1000 metreye kadar yükselen balondaki turistler, güneşin doğuşuyla birlikte Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve antik kentlerini havadan görme fırsatı buldu.
Balon şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Kaplan, balon uçuşlarının 162 sonra tekrar başladığını belirtip, "5 ay önce uçuşlar koronavirüs nedeniyle durmuştu. Tekrar başlamasının sevincini yaşıyoruz.