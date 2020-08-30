Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

​'PAMUKKALE'NİN SUYU ÇOK GÜZEL' Adana'dan Denizli'ye gelen Özlem Güzalan, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirtip, "Burası çok güzel. Bu suda yüzmek bir harika. Bence herkes bu güzelliği yerinde görmeli" dedi. Volkan Yılmaz, Pamukkale’nin farklı bir atmosfere sahip olduğunu dile getirip, "Daha önce böyle bir yer görmedim.