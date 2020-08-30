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  3. 30 Ağustos 2020 17:25

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Turistler, beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan 'Beyaz Cennet'e yoğun ilgi gösterdi. 

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Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya giren turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini sürdü. Eşsiz güzelliğin ve doğal ortamdan etkilenen  ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

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Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

​'PAMUKKALE'NİN SUYU ÇOK GÜZEL' Adana'dan Denizli'ye gelen Özlem Güzalan, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirtip, "Burası çok güzel. Bu suda yüzmek bir harika. Bence herkes bu güzelliği yerinde görmeli" dedi. Volkan Yılmaz, Pamukkale’nin farklı bir atmosfere sahip olduğunu dile getirip, "Daha önce böyle bir yer görmedim. 

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Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu

Buraya geldiğim için çok mutluyum. Tatilde sahil kenarlarına gittik. En çok Pamukkale'yi beğendik" diye konuştu. Yağmur Coşkun ise, "Pamukkale'nin suyu çok güzel. Burada vakit geçirmek keyifli. Bol bol fotoğraf çektirip hatıra biriktiriyoruz" dedi.

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