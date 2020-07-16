Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Ayhan, "Sıcak Çermik bölgesi geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş tüm Sivaslıların da hikayesi olan bir yer. Burada ciddi altyapı çalışmaları yapıldı, iyi bir noktaya geldi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı" dedi.