Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor
Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.
Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçiriliyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de 'Altınkale' ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor.
Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından şehre değer katması bekleniyor. Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. Sivas Valisi Salih Ayhan yapımı devam eden projeyi inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sivas'ın en büyük nimetlerinden birisi olan ve turizmde çok önemli olan projenin iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Vali Ayhan Altınkale'nin Sivas'ın cazibe merkezi olacağını belirtti.