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  3. 16 Temmuz 2020 00:00

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçiriliyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de 'Altınkale' ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor. 

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Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından şehre değer katması bekleniyor. Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. Sivas Valisi Salih Ayhan yapımı devam eden projeyi inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Sivas'ın en büyük nimetlerinden birisi olan ve turizmde çok önemli olan projenin iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Vali Ayhan Altınkale'nin Sivas'ın cazibe merkezi olacağını belirtti. 

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Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

Ayhan, "Sıcak Çermik bölgesi geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş tüm Sivaslıların da hikayesi olan bir yer. Burada ciddi altyapı çalışmaları yapıldı, iyi bir noktaya geldi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı" dedi. 

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