  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Eylül 2020 23:31

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Sivas'ta, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi tamamlandı. Kaplıca suyundaki kükürtün tortulaşması sağlanarak oluşturulan projede Pamukkale'deki gibi basamaklı havuzlar yer alıyor.

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas'a yapıldı. İl merkezine 31 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde, Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan Altınkale projesi tamamlandı. 

1/ 10
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yer alıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından kente değer katması bekleniyor. 

2/ 10
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Proje içerisinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı da yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girerek suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanıyor.

3/ 10
Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' ziyaretçilerini bekliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Altınkale'yi ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceledi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM